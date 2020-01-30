Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 62,39 (-0,44) Quote, 29 янв, 13:16
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 68,68 (-0,55) Quote, 29 янв, 13:16
Трамп провел совещание по ситуации с новым коронавирусом из Китая Общество, 06:05 Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая Общество, 05:39 В России вступил в силу закон об использовании лука и арбалета для охоты Общество, 05:39 На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа Экономика, 05:01 Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Спорт, 04:58 Посольство России отреагировало на новые санкции США Политика, 04:40 Адвокат сообщил о намерении премьера Израиля забрать Иссахар из России Общество, 04:11 Клуб Рыболовлева приобрел двух футболистов на позицию Головина Спорт, 03:58 Израильские истребители нанесли удар по позициям ХАМАС в секторе Газа Политика, 03:40 В Госдуме назвали США «беззубым псом» в ответ на новые санкции Политика, 03:14 Роухани назвал «сделку века» Трампа «самым убогим планом века» Политика, 02:57 Небензя назвал тревожной подготовку в Сирии провокаций с химоружием Политика, 02:50 «Ман Сити» пробился в финал Кубка лиги после домашнего поражения от «МЮ» Спорт, 02:27 Число жертв нового коронавируса достигло 170 человек Общество, 02:21
Вирус из Китая ,  
0 

Трамп провел совещание по ситуации с новым коронавирусом из Китая

Президент США Дональд Трамп провел совещание, посвященное новому типу коронавируса из Китая. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Он рассказал, что американские учреждения, которые сотрудничают с КНР, проинформировали его о ситуации с вирусом. «Мы будем продолжать следить за происходящими событиями», — отметил он.

Трамп заявил, что в США есть лучшие эксперты во всем мире, которые круглосуточно и успешно работают над этой проблемой.

По последним данным, от нового коронавируса умерли 170 человек, а более 7,7 тыс. заразились. Вспышка заболевания произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Затем случаи заражения стали фиксировать в Южной Корее, Японии Таиланде, Непале, США, Франции, Германии и других государствах.

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Общество

Китайские ученые сообщали, что источником коронавируса стали дикие животные, которых продавали на рынке в Ухане. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать штаб по контролю за коронавирусом. Роспотребнадзор также усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу и в аэропортах, а в пяти регионах Дальневосточного федерального округа закрыли пешеходное и автомобильное сообщение на границе с Китаем.

Теги: Дональд Трамп, коронавирус, Китай
Материалы по теме
Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Общество
План властей по борьбе с китайским вирусом. Главное
Общество
Россия из-за вируса оставит закрытыми границы в пяти восточных регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter