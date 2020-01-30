Трамп провел совещание по ситуации с новым коронавирусом из Китая

Президент США Дональд Трамп провел совещание, посвященное новому типу коронавируса из Китая. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Он рассказал, что американские учреждения, которые сотрудничают с КНР, проинформировали его о ситуации с вирусом. «Мы будем продолжать следить за происходящими событиями», — отметил он.

Трамп заявил, что в США есть лучшие эксперты во всем мире, которые круглосуточно и успешно работают над этой проблемой.

По последним данным, от нового коронавируса умерли 170 человек, а более 7,7 тыс. заразились. Вспышка заболевания произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Затем случаи заражения стали фиксировать в Южной Корее, Японии Таиланде, Непале, США, Франции, Германии и других государствах.