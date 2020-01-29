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Власти Афганистана назвали причину крушения американского самолета

Причиной авиакатастрофы с участием американского военного самолета в центральной провинции Газни (Афганистан) стали технические проблемы. Об этом заявил представитель Управления гражданской авиации Афганистана Гулам Масум, передает афганский телеканал 1TV.

По словам Масума, военный самолет Bombardier E-11A ВВС США потерпел крушение из-за отказа двигателя. По его словам, пилот самолета пытался совершить аварийную посадку в аэропорту Шарана (столице провинции Пактика). Кроме того, сотрудники Управления гражданской авиации находились в контакте с командиром экипажа с самого начала возникновения проблем на борту и направляли его в близлежащий аэропорт.

Ранее ответственность за инцидент взяли на себя боевики запрещенной в России организации «Талибан». В США заявления талибов назвали «фальшивкой».

Военный самолет Bombardier E-11A разбился утром в понедельник, 27 января, в провинции Газни на юго-западе Афганистана. Изначально предполагалось, что разбился лайнер афганской авиакомпании Ariana Airlines, однако позже в Пентагоне эту информацию опровергли. В результате крушения самолета погибли два члена экипажа, их тела обнаружили на месте катастрофы.

Теги: Афганистан, военный самолет, США
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