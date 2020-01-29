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Вирус из Китая ,  
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American Airlines и Lufthansa приостановили полеты в Китай

Еще две авиакомпании — American Airlines и Lufthansa — приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, American Airlines приостанавливает вылеты из Лос-Анджелеса в Шанхай и Пекин с 9 февраля до 27 марта из-за падения спроса на полеты в этих направлениях.

Немецкая авиакомпания Lufthansa и ее «дочки» Swiss и Austrian Airlines также приостановят полеты в и из Китая, сообщается в Twitter компании. Полеты в Гонконг будут продолжаться в соответствии с расписанием, отмечается в сообщении.

Ранее сократили число рейсов в Китай или приостановили полеты в эту страну несколько авиакомпаний по всему миру. Так, United Airlines отменила 24 рейса из США в Пекин, Гонконг и Шанхай в период с 1 по 8 февраля. British Airways по рекомендации британского МИДа приостановила полеты в КНР. Air Canada отменила некоторые из 33 еженедельных рейсов в эту страну. Южнокорейская Air Seoul, тайваньская China Airlines, сингапурская Scoot и малазийская AirAsia также приостановили или ограничили полеты в Китай.

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Кроме того, Грузия и Казахстан приняли решение остановить авиасообщение с Китаем из-за опасения распространения коронавируса.

По данным на 29 января, коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек и 132 человека погибли от пневмонии, вызванной вирусом. Изначально коронавирус 2019-nCoV был зафиксирован в китайском городе Ухань в конце декабря, однако затем он распространился на другие регионы страны и за ее пределами. Отдельные случаи заражения зафиксированы в США, Франции, Японии, Австралии, Таиланде и других странах.

Теги: авиакомпании, коронавирус
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