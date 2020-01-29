Роспотребнадзор начал проверять всех туристов из Китая на коронавирус

В России с 28 января всех российских туристов, прибывающих из Китая, обследуют на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Начато с 28 января 2020 года обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что россияне с пониманием отнеслись к данной мере, оказывая полное содействие.

В Роспотребнадзоре добавили, что у двух человек, вернувшихся из Китая и госпитализированных накануне в Воронеже, коронавирус не был подтвержден: в одном случае был диагностирован грипп, во втором — риновирус.