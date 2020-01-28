В двух регионах госпитализировали вернувшихся из Китая россиян

В Воронеже с симптомами ОРВИ госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, где обнаружили новый вид коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

«Госпитализированы два пациента с ОРВИ: недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что во время госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты: специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль и соответствующая экипировка медработников. Сейчас пациенты находятся в инфекционном боксе. В течение трех дней на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора проведут анализ, чтобы определить тип вируса, вызвавшего ОРВИ у госпитализированных. Воронежское управление Роспотребнадзора параллельно проводит исследование на грипп, уточнили в региональном депздраве.

Еще одна девушка, недавно вернувшаяся с китайского курорта в провинции Хайнань, была госпитализирована в Адыгее. Об этом сообщает «Советская Адыгея» со ссылкой на министра здравоохранения республики Рустема Меретукова. Он отметил, что пациентка поступила с жалобами на першение в горле, нечастый кашель, также у нее повышена температура (до 37 градусов). По словам Меретукова, о серьезной инфекции речи не идет, однако, учитывая поездку девушки в Китай, ее отправили на карантин.