Суд оставил в силе приговор блогеру Синице за твит о детях силовиков

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет лишения свободы после поста в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии.

«Действительно, заседание прошло и суд отклонил жалобу на приговор. Информацию подтверждаю», — сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

В сентябре прошлого года Пресненский суд Москвы признал Синицу виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Тогда суд приговорил 31-летнего блогера к пяти годам колонии общего режима, прокуратура просила назначить ему шесть лет лишения свободы. В начале октября Мосгорсуд признал приговор Синице законным.

Уголовное дело против Синицы Следственный комитет завел в начале августа. Поводом для этого стала запись в его аккаунте в Twitter, который он вел под псевдонимом «Макс Стеклов». В посте он писал о детях силовиков.