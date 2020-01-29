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Суд оставил в силе приговор блогеру Синице за твит о детях силовиков

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет лишения свободы после поста в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии.

«Действительно, заседание прошло и суд отклонил жалобу на приговор. Информацию подтверждаю», — сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

В сентябре прошлого года Пресненский суд Москвы признал Синицу виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Тогда суд приговорил 31-летнего блогера к пяти годам колонии общего режима, прокуратура просила назначить ему шесть лет лишения свободы. В начале октября Мосгорсуд признал приговор Синице законным.

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Уголовное дело против Синицы Следственный комитет завел в начале августа. Поводом для этого стала запись в его аккаунте в Twitter, который он вел под псевдонимом «Макс Стеклов». В посте он писал о детях силовиков.

Сам Синица заявил, что пост о детях росгвардейцев опубликовал в социальной сети именно он, однако не признал свою вину в преступлении, объяснив, что «у подобного рода деяния нулевая общественная опасность». В декабре блогер подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой указал, что суды фактически не обсуждали его показания о мотивации его действий, а приняли решение, исходя исключительно из доказательств стороны обвинения. Адвокат Синицы Денис Тихонов сообщил, что блогер будет отбывать наказание в колонии общего режима в Костромской области.

Синица стал еще одним фигурантом так называемого «московского дела», возбужденного после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На ней, по официальным данным, были задержаны 1074 человека (правозащитники сообщали о 1373 задержанных). Спустя два дня после протестного митинга СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Одновременно возбудили несколько других уголовных дел о применении насилия к представителям власти и экстремизме.

Теги: блогер, Росгвардия, приговор
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Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Синице
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