Прокурор по делам Устинова и Синицы прочла лекцию студентам журфака МГУ

Двое сотрудниц прокуратуры Тверского района прочли лекцию на факультете журналистики МГУ, одна из них выступала в качестве обвинителя в делах фигурантов «московского дела». Об этом сообщила «Инициативная группа МГУ» на своей странице в Facebook.

В сообщении университетской организации говорится, что прокуроры получили приглашение выступить перед четверокурсниками от деканата. Одна из выступавших — Анастасия Зверева — была обвинителем по делам актера Павла Устинова и блогера Владислава Синицы.

На лекции прокурор обсудила со студентами российское законодательство в сфере наркоторговли. Так, одна из учащихся спросила о том, почему актрису Наталью Бочкареву, у которой, как писали СМИ, нашли кокаин, отпустили после задержания, а гражданку Израиля Нааме Иссахар приговорили к заключению на 7,5 года за контрабанду наркотиков. На эти вопросы Зверева не ответила. Студенты также спросили о наказании полицейских, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова. Как следует из видеозаписи лекции, опубликованной Telegram-каналом «Первый университетский», прокурор заявила, что «закон един для всех», и отметила, что студенты не знакомы с материалами уголовного дела.

После занятия замдекана по учебной части обвинила студентов в непрофессионализме, сообщает организация.

Пресненский суд приговорил Синицу к пяти годам лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия из-за поста в Twitter, где описывался возможный сценарий с применением насилия против детей сотрудников Росгвардии, участвовавших в разгоне несогласованной акции 27 июля. 4 октября Мосгорсуд признал приговор законным.