Прокурор запросила 6 лет по делу о призыве к насилию над детьми силовиков

Прокурор запросила 6 лет по делу о призыве к насилию над детьми силовиков

Владислава Синицу задержали спустя три дня после того, как он разместил в своем Twitter пост, в котором нашли признаки экстремизма. Сейчас он находится под стражей

Прокуратура попросила назначить обвиняемому в экстремизме блогеру Владиславу Синице шесть лет колонии за пост с призывом к насилию над детьми сотрудников Росгвардии и полиции. Об этом сообщает ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где идет заседание.

«Несмотря на то, что подсудимый Синица виновным себя не признает, его вина подтверждается письменными материалами дела и доказана в полном объеме. Прошу признать подсудимого Синицу виновным и назначить ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала гособвинитель.

По версии следствия, 30-летний предприниматель Владислав Синица под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в своем Twitter пост с предложением устроить расправу над детьми силовиков 31 июля. Спустя три дня, 3 августа, его задержали на несанкционированной акции протеста в центре Москвы. Еще спустя два дня суд отправил его под стражу.

Сам Синица факт публикации таких высказываний признал, однако вины своей в этом не видит.