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Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Концепция предусматривает демилитаризованное палестинское государство, мирно живущее рядом с Израилем, при этом Израиль несет ответственность за безопасность к западу от реки Иордан», — сказано в сообщении.

Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп представил план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Документ предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. При этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а палестинской столицей станет Восточный Иерусалим.

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Кроме того, согласно документу, палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризирован. По словам Трампа, в результате реализации плана Палестина удвоит свою территорию. Американский лидер также сообщил, что будет сформирована совместная американо-израильская комиссия, которая проработает вопросы плана. Согласие с планом позволит палестинскому государству получить доступ к инвестициям в размере $50 млрд, добавил Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план США «реалистичным путем к долгосрочному миру» на Ближнем Востоке и заявил, что готов к переговорам с Палестиной на основании этого документа. Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил в разговоре с президентом Палестина Махмудом Аббасом, что не готов поддержать разработанный США план.

Теги: Белый дом, Палестина, палестино-израильский конфликт, демилитаризация
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