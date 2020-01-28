Нетаньяху назвал ближневосточную «сделку века» реалистичным путем к миру

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта является «реалистичным путем к долгосрочному миру» на Ближнем Востоке. Его слова передает Reuters.

«В этот день [США] наметили блестящее будущее для израильтян и палестинцев, предложив реалистичный путь к прочному миру», — сказал Нетаньяху во время визита в Вашингтон.

28 января президент США Дональд Трамп представил план по ближневосточному урегулированию в Белом доме. На презентации документа также присутствовал Нетаньяху. Он прилетел в Вашингтон накануне, 27 января.

На презентации плана Трамп сообщил, что он предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. При этом Иерусалим останется столицей Израиля, отметил американский президент, а столицей Палестины будет Восточный Иерусалим.