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Вирус из Китая ,  
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СМИ опубликовали видео доставки пациента с подозрением на коронавирус

В группе «Настоящий Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором видно, как медработники выгружают из машины скорой помощи пациента в специальной капсуле для перевозки инфекционных пациентов.

На кадрах видно, что медики носят специальную одежду и маски, они готовят специальный бокс с пациентом к перевозке.

Видео: Настоящий Воронеж / ВКонтакте

По словам автора публикации с таким же видео в группе «Твой Воронеж», на нем видна Воронежская областная клиническая инфекционная больница на ул. Бахметьева.

Видео также опубликовали местные СМИ — «Блокнот. Воронеж» и «МК. Воронеж». По данным издания «Новости Воронежа», на машине «скорой» указан номер воронежского Центра медицины катастроф.

РБК направил запрос в администрацию Воронежской областной клинической инфекционной больницы и в пресс-службу департамента здравоохранения Воронежской области.

Ранее департамент здравоохранения Воронежской области сообщил, что в Воронеже с симптомами ОРВИ госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, где обнаружили новый вид коронавируса. По информации депздрава, среди пациентов 55-летняя женщина и 35 -летний мужчина. Уточнялось, что в течение трех дней будут проведены анализы, чтобы определить тип вируса, который вызвал ОРВИ у госпитализированных.

В департаменте также сообщили, что медики при доставке пациентов в инфекционную больницу использовали специальные средства защиты, «изолирующий модуль» и специальный санитарный транспорт.

Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Позднее в депздраве Воронежской области РБК сообщили, что на ул. Бахметьева находится областная инфекционная больница, а специализированные боксы, предназначенные для взрослых и детей, есть в ОДКБ № 2 на ул. Стрелковой. «Поэтому бригада Центра медицины катастроф перевезла пациентов из областной больницы туда. То есть оба пациента, о которых идет речь, сейчас находятся в ОДКБ № 2», — сообщили там. РБК направил запрос в ОДКБ № 2.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса. Согласно последним данным, от заболевания скончались 106 человек. По данным ВОЗ, заражены 2798 человек (из них в Китае 2753). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 4515 подтвержденных случаях.

В России, по данным Роспотребнадзора, было выявлено более 100 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако ни у кого из них диагноз не подтвердился.

Теги: Воронеж, госпитализация, коронавирус, новости РБК
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