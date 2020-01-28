СМИ опубликовали видео доставки пациента с подозрением на коронавирус

РБК направил запрос в администрацию Воронежской областной клинической инфекционной больницы и в пресс-службу департамента здравоохранения Воронежской области.
Ранее департамент здравоохранения Воронежской области сообщил, что в Воронеже с симптомами ОРВИ госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, где обнаружили новый вид коронавируса. По информации депздрава, среди пациентов 55-летняя женщина и 35 -летний мужчина. Уточнялось, что в течение трех дней будут проведены анализы, чтобы определить тип вируса, который вызвал ОРВИ у госпитализированных.
В департаменте также сообщили, что медики при доставке пациентов в инфекционную больницу использовали специальные средства защиты, «изолирующий модуль» и специальный санитарный транспорт.
Позднее в депздраве Воронежской области РБК сообщили, что на ул. Бахметьева находится областная инфекционная больница, а специализированные боксы, предназначенные для взрослых и детей, есть в ОДКБ № 2 на ул. Стрелковой. «Поэтому бригада Центра медицины катастроф перевезла пациентов из областной больницы туда. То есть оба пациента, о которых идет речь, сейчас находятся в ОДКБ № 2», — сообщили там. РБК направил запрос в ОДКБ № 2.
В конце прошлого года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса. Согласно последним данным, от заболевания скончались 106 человек. По данным ВОЗ, заражены 2798 человек (из них в Китае 2753). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 4515 подтвержденных случаях.
В России, по данным Роспотребнадзора, было выявлено более 100 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако ни у кого из них диагноз не подтвердился.