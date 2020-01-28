СМИ опубликовали видео доставки пациента с подозрением на коронавирус

В группе «Настоящий Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором видно, как медработники выгружают из машины скорой помощи пациента в специальной капсуле для перевозки инфекционных пациентов.

На кадрах видно, что медики носят специальную одежду и маски, они готовят специальный бокс с пациентом к перевозке.

Видео: Настоящий Воронеж / ВКонтакте

По словам автора публикации с таким же видео в группе «Твой Воронеж», на нем видна Воронежская областная клиническая инфекционная больница на ул. Бахметьева.

Видео также опубликовали местные СМИ — «Блокнот. Воронеж» и «МК. Воронеж». По данным издания «Новости Воронежа», на машине «скорой» указан номер воронежского Центра медицины катастроф.