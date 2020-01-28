МИД попросил The Telegraph «не придумывать новости» о Второй мировой

Министерство иностранных дел России попросило британскую газету The Telegraph «не выдумывать новости» о роли Красной армии во Второй мировой войне.

«Просим The Telegraph перестать выдумывать новости и распространять ложь», — говорится в сообщении МИДа в Facebook.

Запись в facebook пользователя MIDRussia

Речь идет о статье, опубликованной изданием 27 января. В материале приводится заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, по мнению которого Россия «переписывает историю холокоста», а Европа со своей стороны должна противостоять этому, защищая «историческую правду». «Это наш долг, поскольку Польша — хранительница истории холокоста и Второй мировой войны», — отметил политик.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, заявления Моравецкого являются «очередной попыткой переписать историю Второй мировой войны» и нивелировать «роль Красной армии в освобождении Европы от коричневой чумы». «Если бы Россия переписывала историю холокоста, в Израиле бы наверняка об этом знали», — отметили в МИДе, упомянув недавний визит президента России Владимира Путина в эту страну для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв холокоста.