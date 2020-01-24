Нетаньяху на русском языке обратился к Путину после визита в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на русском языке поблагодарил президента России Владимира Путина за визит в Израиль. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.

«Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы были рады Вашему визиту в Израиль», — написал Нетаньяху.

23 января по прибытии в Израиль российский лидер на иврите поблагодарил Нетаньяху и его жену за приглашение в страну. «Большое спасибо» («тода раба»), — сказал президент.

Визит Путина в Израиль продлился один день. Президент принял участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, а также участвовал в церемонии открытия памятника, посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда, наградил орденом Мужества внучатую племянницу одного из героев восстания в лагере смерти Собибор. Кроме того, глава государства провел встречи с президентом страны Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.