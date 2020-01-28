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Вирус из Китая ,  
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Собянин взял ситуацию с противодействием коронавирусу под личный контроль

Власти Москвы взяли под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов из-за распространения коронавируса в Китае. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

По словам мэра, при появлении тревожных сигналов в эти места будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра.

«Держу ситуацию на личном контроле», — отметил Собянин.

Кроме того, мэр сообщил, что в Москве создали оперативный штаб, который должен осуществлять постоянный мониторинг ситуации и быстро принимать необходимые решения. Также Собянин отметил, что власти города дополнительно закупят медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы, маски и ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут понадобиться медикам.

По словам Собянина, власти Москвы совместно с Роспотребнадзором работают над поставками в город современных тест-систем, которые смогут быстро и надежно диагностировать коронавирус. Также он пообещал оперативно информировать жителей о текущей ситуации.

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Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не обнаружено заразившихся новым коронавирусом из Китая. Врачи обследовали 103 пациента с симптомами ОРВИ. У некоторых обнаружили грипп, парагрипп, сезонную коронавирусную инфекцию и микст-инфекцию, однако зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV среди них не было.

Новый коронавирус, который начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года, передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Помимо Китая случаи заражения были зафиксированы в США, Германии, Франции, Австралии, Сингапуре, Таиланде и других государствах. По последним данным, заразились уже более 4,1 тыс. человек и 106 человек скончались.

Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус
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