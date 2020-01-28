В МВД назвали число получивших российское гражданство жителей Донбасса

Гражданство России за 2019 год получили 227 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила руководитель миграционного главка МВД генерал-майор полиции Валентина Казакова, передает газета «Известия».

Она напомнила, что в Ростове работает отдельное подразделение, принимающее документы для получения российского гражданства. «Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности», — отметила Казакова.

По ее словам, число жителей Донбасса, которые хотят получить гражданство России, увеличивается. Так, в регионе были организованы дополнительные пункты приема документов, а ежедневно подается около 1–1,5 тыс. заявок.

Всего, по данным МВД, за 2019 год по сравнению с годом ранее число украинцев, получивших российский паспорт, выросло вдвое — около 500 тыс. против 270 тыс. человек. Как заявлял в декабре глава ведомства Владимир Колокольцев, начиная с апреля 2019 года гражданство России получили 125 тыс. жителей Донбасса.