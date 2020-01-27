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Политика ,  
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Трамп назвал дату презентации плана по урегулированию на Ближнем Востоке

Белый дом представит американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта днем 28 января. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Его слова передает Reuters.

По словам президента, план обнародуют в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Трамп отметил, что план должен понравиться как израильским, так и палестинским лидерам.

Палестина предостерегла Израиль и США от заключения «сделки века»
Политика

О разработке плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной в апреле прошлого года сообщил советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Его планировали представить в июне, однако этого не произошло.

23 января в пресс-службе Белого дома сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц приедут в Вашингтон 28 января для переговоров с Трампом. По информации газеты The Washington Post, на встрече американский лидер собирался обсудить детали плана по ближневосточному урегулированию.

24 января палестинские власти предостерегли Трампа и израильских лидеров от сделки. Пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса Набиль Абу Рдене сообщил, что руководство страны собирается защищать свои права и требовать от Израиля признания ответственности как оккупационной державы.

Нетаньяху назвал свой визит в США «великой миссией»
Политика

Ранее сегодня в Белом доме сообщили, что Нетаньяху прибыл в Вашингтон. В видеообращении перед визитом он назвал переговоры в США «великой миссией».

Теги: Израиль, Палестина, Дональд Трамп
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