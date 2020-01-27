Трамп назвал дату презентации плана по урегулированию на Ближнем Востоке

Белый дом представит американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта днем 28 января. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Его слова передает Reuters.

По словам президента, план обнародуют в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Трамп отметил, что план должен понравиться как израильским, так и палестинским лидерам.

О разработке плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной в апреле прошлого года сообщил советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Его планировали представить в июне, однако этого не произошло.

23 января в пресс-службе Белого дома сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц приедут в Вашингтон 28 января для переговоров с Трампом. По информации газеты The Washington Post, на встрече американский лидер собирался обсудить детали плана по ближневосточному урегулированию.



24 января палестинские власти предостерегли Трампа и израильских лидеров от сделки. Пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса Набиль Абу Рдене сообщил, что руководство страны собирается защищать свои права и требовать от Израиля признания ответственности как оккупационной державы.

