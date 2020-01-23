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Трамп примет в Белом доме Нетаньяху и лидера оппозиции Израиля Ганца

Президент США Дональд Трамп 28 января примет в Белом Доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его политического противника, лидера центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«США и Израиль ведут тесное сотрудничество, и визит премьер-министра — возможность обсудить наши общие интересы в сфере региональной и национальной безопасности», — говорится в сообщении.

По данным газеты The Washington Post, Трамп планирует на следующей неделе обсудить с Нетаньяху и Ганцем детали так называемой «сделки века» — американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. О планах ее реализации в середине апреля 2019 года объявил зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. 

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В сентябре 2018 года президент Палестины Махмуд Аббас рассказал, что от представителей Белого дома ему поступило предложение о создании совместной с Иорданией конфедерации. В частности, он заявил, что Джаред Кушнер и спецпредставитель США Джейсон Гринблатт предложили отказаться от идеи создания независимого арабского государства. В ответ Аббас заявил, что допустит объединение с Иорданией при условии, что в конфедерацию вступит и Израиль.

Теги: Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Белый дом
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