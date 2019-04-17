Зять Трампа анонсировал «сделку века» по ситуации на Ближнем Востоке

План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке представят в июне. Об этом сообщил советник и зять американского лидера Джаред Кушнер, передает The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

По данным издания, Кушнер рассказал о «сделке века» группе из ста иностранных дипломатов. «Нам всем придется искать разумные компромиссы, которые сделают мир достижимым», — приводит газета слова политика.

Источник добавил, что Кушнер заявил о необходимости уступок с обеих сторон, но подчеркнул, что план не поставит под угрозу безопасность Израиля.

Газета Haaretz подтверждает, что план Трампа не представят до конца месяца Рамадан, который начинается в мае и заканчивается в начале июня. По данным издания, Кушнер рассказал, что в плане содержится более 50 страниц и он включает в себя политический и экономический разделы.