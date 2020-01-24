Палестина предостерегла Израиль и США от заключения «сделки века»

Заявления представителя палестинской стороны прозвучали в преддверии готовящейся встречи Беньямина Бетаньяху с администрацией Дональда Трампа, где может быть озвучена «сделка века» по ближневосточному урегулированию

Администрация президента США объявила, что пригласила премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и лидера израильской оппозиции Бени Ганца в Вашингтон на следующей неделе для обсуждения «перспективы мира» с палестинцами. Заявление об этом сделал на Международником форуме памяти жертв Холокоста вице-президент США Майк Пенс.

Как пишет The Washington Post (WP) на встрече могут быть озвучены детали мирного плана, который советник и зять Трампа Джаред Кушнер называл «сделкой века», некоторые формулировки которого палестинцы уже отвергли.

Реакция на предстоящую встречу уже последовала со стороны Палестины. «Если эта сделка будет объявлена в соответствии с этими отвергнутыми формулировками, руководство [Палестины] объявит о ряде мер, в рамках которых мы будем защищать наши законные права, и мы потребуем, чтобы Израиль взял на себя всю полноту ответственности в качестве оккупирующей державы», — сказал пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса Набиль Абу Рдене.

WP отмечает, что Абу Рдене по всей видимости имел в виду часто повторяемые угрозы распустить Палестинскую администрацию, которая имеет ограниченную автономию в некоторых районах оккупированного Израилем Западного берега. «Мы предостерегаем Израиль и администрацию США от пересечения красных линий», — приводит издание слова представителя Палестины.