Нетаньяху назвал свой визит в США «великой миссией»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который на этой неделе был приглашен с визитом в Вашингтон, заявил, что отправится в предстоящую поездку с чувством «великой миссии». Такое заявление он сделал в видеообращении.

«Такая возможность предоставляется один раз в истории и не может быть упущена», — сказал Нетаньяху. Он добавил, что сегодня в Белом доме у Израиля «величайший друг, которого у страны прежде не было». «Поэтому у нас есть колоссальная возможность», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер добавил, что полон надежд относительно того, что Израиль «находится на пороге своего исторического момента». «Я уезжаю в Вашингтон с чувством великой миссии, большой ответственности и прекрасных возможностей, которые вряд ли когда либо повторятся, для обеспечения будущего Израиля», — сказал Нетаньяху.

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