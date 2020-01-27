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Главу компании в Сибири арестовали из-за гибели 12 сотрудников при пожаре

Кировский районный суд Томска заключил под стражу Сунь Аньи — директора лесозаготовительной компании «Гринвуд», 12 сотрудников которой погибли при пожаре в частном доме в поселке Причулымский в Томской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сунь Аньи заключили под стражу на срок до 21 марта. Следствие ходатайствовало о такой мере пресечения, опасаясь того, что обвиняемая могла скрыться, воспрепятствовать производству по делу или оказать давление на свидетелей, рассказал журналистам старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СК по области Иван Ведренцев. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Главу компании в Сибири задержали после гибели 12 сотрудников при пожаре
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21 января в частном доме в поселке Причулымский в Асиновском районе произошел пожар. В результате погибли 12 человек, десять из которых были гражданами Узбекистана. По информации следователей, в доме проживали сотрудники лесозаготовительного предприятия «Гринвуд». Предположительно, причиной возгорания стал неисправный электрообогреватель. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3, ст. 109 УК).

Теги: Томская область, лесопилка, директор
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