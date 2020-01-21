Узбекистан уточнил число погибших при пожаре в Томске граждан республики

В результате пожара в поселке Причулымский в Томской области погибли 10 граждан Узбекистана, сообщили РБК в МЧС республики.

По информации, опубликованной на сайте ведомства, всего в доме, где произошел пожар, проживали 12 узбеков, это были сотрудники компании «Гринвуд», которая занимается лесозаготовками. Власти Узбекистана работают над доставкой тел погибших на родину.

Пожар в одноэтажном деревянном доме произошел в ночь на 21 января. В ГУ МЧС по Томской области сообщили, что к моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем, площадь возгорания составила 208 кв. м. В пожаре погибли 11 человек. Консул Узбекистана в Новосибирске ранее говорил, что из них пятеро были гражданами этой республики.

По словам источника ТАСС, в качестве причины возникновения пожара рассматривается неисправность электрооборудования.