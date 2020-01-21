В Томской области возбудили дело после гибели 11 человек при пожаре

По факту гибели 11 человек в результате пожара в одноэтажном деревянном доме в Томской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3, ст. 109 УК), сообщается на сайте Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что, предположительно, погибшие — иностранные граждане, их национальность уточняется. Двое мужчин, находившихся в загоревшемся доме, выжили.

Пожар начался в ночь на 21 января, площадь возгорания составила 208 кв. м. К моменту прибытия первого подразделения пожарных деревянная постройка была полностью охвачена огнем.

По меньшей мере пятеро погибших — граждане Узбекистана, сообщил ТАСС генконсул республики в Новосибирске Юсуп Кабулжанов. Он заверил, что власти готовы помочь с транспортировкой тел жертв пожара.