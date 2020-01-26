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Главу компании в Сибири задержали после гибели 12 сотрудников при пожаре

Директор лесозаготовительной компании «Гринвуд», 12 сотрудников которой погибли при пожаре в частном доме в поселке Причулымский в Томской области 21 января, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По информации агентства, речь идет о главе компании Сунь Аньи. В сообщении говорится, что женщину задержали в Томской области, сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Информацию о задержании ТАСС подтвердили в следственном управлении СК России по региону. Кроме того, о задержании сообщается на сайте Министерства иностранных дел Узбекистана. Десять граждан этой страны погибли при пожаре.

Число жертв пожара в доме в Томской области увеличилось до 12
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Пожар в частном доме в поселке Причулымский в Асиновском районе произошел 21 января. В результате происшествия погибли 12 человек, десять из которых были гражданами Узбекистана.

По данным следователей, в доме жили сотрудники лесозаготовительного предприятия «Гринвуд». СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный электрообогреватель.

Теги: Томская область, лесопилка, директор
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