Томский губернатор назвал предварительную причину пожара с 11 погибшими

Предварительной причиной возгорания в деревянном доме в поселке Причулымский в Томской области, где погибли 11 человек, стал неисправный электрообогреватель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

Причину пожара подтвердил РБК пресс-секретарь губернатора Томской области Константин Карпачев. «Основной причиной пожара на сегодняшний момент называется неисправность электрооборудования», — заявил он.

По словам главы региона, в каждой комнате сгоревшего дома были установлены дополнительные обогреватели, а провода для них «перебросили с дерева». Жвачкин отметил, что помещения не были указаны в качестве жилых.

Кроме того, по его словам, на окнах сгоревшего здания стояли решетки, которые, скорее всего, помешали людям выбраться из огня.