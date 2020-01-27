«Уральские авиалинии» отменили запланированные рейсы на Хайнань

«Уральские авиалинии» объявила об отмене полетов на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. В авиакомпании сообщили РБК, что такое решение принято в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Китае. Там отметили, что полеты будут возобновлены после нормализации ситуации.

В «Уральских авиалиниях» также пообещали вернуть пассажирам деньги за приобретенные билеты в полном объеме без штрафов и удержаний. «Возврат авиабилетов возможно осуществить только на вылеты до 7 февраля 2020 года, купленных до 24 января 2020-го», — отметили в авиакомпании.

Об открытии полетной программы на Хайнань «Уральские авиалинии» объявили 10 января. Компания планировала начать рейсы в аэропорт города Ханкоу с 6 февраля из Екатеринбурга и с 7 февраля из Тюмени.

Ранее о прекращении завоза туристов на Хайнань объявила Azur Air. Стратегический партнер перевозчика — туроператор Anex Tour — пообещал вывезти своих клиентов с китайского курорта в плановом порядке. Последний рейс с Хайнаня запланирован на 3 февраля.

Туроператоры прекратили продажу туров в Китай «до нормализации эпидемиологической обстановки» после соответствующей рекомендации Ростуризма, данной 24 января. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уточнил, что с 27 января Tez Tour и Anex Tour вывозят туристов в плановом режиме в соответствии с датами тура.

По последним официальным данным КНР, от вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, погибли 80 человек. Один смертельный случай зафиксирован на Хайнане.