Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

Новый коронавирус 2019-nCoV лечится с помощью примерно 30 существующих медицинских препаратов. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора и первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.

По его словам, более 12 из этих препаратов предназначены для лечения ВИЧ, в том числе такие лекарства, как «Индиновир» и «Саквинавир». «Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса», — заключил Онищенко.

По последним официальным данным властей Китая, в результате вспышки нового коронавируса погибли 80 человек, всего в мире зарегистрировано 2744 случая заражения. Вирус вызывает пневмонию, которая и приводит к смерти. За последние несколько недель вирус уже распространился за пределы Китая. Случаи заболевания выявлены также в Южной Корее, Таиланде, Франции, Японии и США. В России диагноз ни разу не подтверждался.