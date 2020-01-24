«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай

«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать приобретенные билеты на рейсы в Китай или изменить дату вылета в связи с распространением коронавируса в этой стране. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Предложение распространяется на рейсы, запланированные в период с 24 января по 7 февраля по всем направлениям «Аэрофлота» в Китай и из страны (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин), а также на рейсы, которые осуществляются в рамках код-шеринга российской авиакомпании с китайскими партнерами China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).

Изменить дату вылета можно на любую другую до 29 февраля 2020 года. Оформить возврат предлагается по месту приобретения билетов. За эти услуги не будет взиматься плата.

Вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года, позже заболевание распространилось и на другие города. К 24 января от пневмонии, вызванной вирусом, погибли 26 человек. Еще 894 человека заразились. Случаи заболевания зарегистрировали также в Южной Корее, США, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и Японии.