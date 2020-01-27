Мишустин поручил вице-премьерам оценить работу по нацпроектам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям оценить проделанную работу по выполнению национальных проектов. Соответствующее поручение он дал во время первого совещания с вице-премьерами, сообщает пресс-служба правительства.

На совещании участники обсуждали задачи, связанные с выполнением задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 15 января.

Экс-глава Федеральной налоговой службы Мишустин стал главой правительства 16 января 2020 года. Предыдущее правительство ушло в отставку сразу после обращения Путина с посланием Федеральному собранию, новым главой правительства стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Во время первого заседания кабмина в новом составе Мишустин сообщил, что ключевыми задачами нового правительства станут поддержка семей, развитие сфер здравоохранения и образования, а также активная реализация нацпроектов.