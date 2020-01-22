Мишустин поручил представить предложения по уточнению нацпроектов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.

Так, до 20 февраля главы федеральных органов исполнительной власти должны будут представить предложения по внесению изменений в нацпроекты, а также до 28 февраля — предложения по госпрограммам.

Данное решение было принято на заседании правительства 21 января в целях реализации положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Мишустин также поручил Минэкономразвитию до 20 февраля представить предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны на ближайшие четыре года.