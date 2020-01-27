Посол сообщил о согласии Лукашенко приехать в Москву на День Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить Москву по случаю торжественных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об это сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Его слова передает ТАСС.

«Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве», — сказал он.

Ранее Путин также пригласил на торжественный Парад Победы в мае 2020 года канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Израиля Реувена Ривлина, американского лидера Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и других лидеров.

В августе помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что участие в торжественных мероприятиях по случаю Победы подтвердили 17 лидеров.