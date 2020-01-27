Путин поручил утвердить правила ввоза незарегистрированных лекарств

Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить правила ввоза незарегистрированных препаратов, которые содержат психотропные или наркотические вещества и необходимы пациентам по решению врачебной комиссии. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

До 1 марта кабмин должен утвердить список заболеваний и лекарств, а также порядок ввоза в Россию их конкретных партий.

Невозможность законно приобрести незарегистрированные лекарства привела к открытию нескольких уголовных дел против матерей детей-инвалидов. В августе 2019 года они коллективно обратились к Путину с просьбой решить проблему с закупкой таких препаратов, после чего вопросом занялось правительство. Оно разработало соответствующий законопроект, который затем одобрила Госдума, а после утвердил и президент.

Первые партии «Фризиума» и «Диазепама» поступили в Россию осенью прошлого года. Оба противосудорожных препарата предназначены для детей, страдающих эпилепсией.