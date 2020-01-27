В Кремле назвали полномочия Мединского на должности помощника президента

На должности помощника президента Владимира Путина экс-министр культуры Владимир Мединский будет координировать государственную политику в исторической и гуманитарных сферах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что о полномочиях бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, который был назначен заместителем руководителя администрации президента, сообщат позднее.

Правительство Медведева ушло в отставку в полном составе 15 января после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Место премьера занял экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. 21 января он представил новый состав правительства. В него не вошли 13 прежних министров, включая Мединского, Козака и экс-министра экономического развития Максима Орешкина.