Китайские ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

В Китае приступили к разработке вакцины от нового коронавируса, сообщила газета People's Daily.

Ученым уже удалось выделить штамм вируса, заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Сюй Вэньбо. По его словам, сейчас центр отбирает лекарства, которые эффективно борются с пневмонией, вызванной коронавирусом.

Разработка вакцины против нового вируса также ведется в России и США.

Неизвестный ранее коронавирус впервые обнаружили в китайском Ухане в декабре прошлого года, после чего эпидемия распространилась на другие части страны. По последним данным, жертвами пневмонии, вызванной коронавирусом, стали 56 человек, еще более 1,9 тыс. заразились. Помимо Китая случаи заболевания были обнаружены в США, Южной Корее, Сингапуре, Канаде и других странах.

На фоне ускоряющегося распространения нового вируса в 25 регионах Китая ввели наивысший уровень ЧС, а власти Пекина ограничили междугороднее автобусное сообщение.