Полиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины

Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей с запиской в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Как пишет РЕН ТВ, это 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. По данным телеканала, мать детей Ольга в 2016 году сбежала от мужа. Она отвела детей в детский сад и пропала, однако позже вернулась домой. Где она находится сейчас неизвестно.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Хабаровском крае Валерии Трегубенко, мальчиков доставят в Хабаровск, передает «Интерфакс». Сейчас власти региона решают вопрос об их транспортировки.

Выяснением обстоятельств произошедшего также занимается детский омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает Институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

Ранее стало известно, что полиция занимается поисками мужчины, который оставил двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. Утонялось, что в детском рюкзаке нашли свидетельства о рождении на обоих детей и записку. По данным Telegram-канала Baza, в записке отец написал, что у него нет средств, чтобы прокормить детей, а также попросил помочь детям и отправить их «во временный дом приюта». При этом впоследствии отец планировал забрать детей.