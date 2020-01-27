Мишустин назначил четырех замглавы ФНС

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы. Распоряжения опубликованы на сайте правительства.

Распоряжением от 24 января замглавы ФНС стали экс-председатель судебного состава Высшего арбитражного суда Виктор Бациев; ранее занимавший должность начальника управления оперативного контроля ФНС Андрей Бударин; руководивший управлением регистрации и учета налогоплательщиков ФНС Виталий Колесников и возглавлявшая управление трансфертного ценообразования службы Юлия Шепелева.

После оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию правительство бывшего премьера Дмитрия Медведева ушло в отставку, а его пост занял экс-глава ФНС Мишустин. На должность руководителя налоговой службы он назначил своего преемника Даниила Егорова, бывшего замглавы ведомства.

22 января Мишустин сформировал новую структуру правительственного аппарата. Пресс-секретарем нынешнего кабмина он назначил Бориса Белякова, ранее работавшего с ним в налоговой службе, а новым руководителем аппарата правительства стал его экс-заместитель в ФНС Дмитрий Григоренко.