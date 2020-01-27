Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ Общество, 10:54 СК завел уголовное дело из-за оставленных в аэропорту Шереметьево детей Общество, 10:49 Глава BP назвал прошедшей эпоху нефти по $100 за баррель Экономика, 10:48 В Новосибирске ввели режим ЧС после снегопадов Общество, 10:46 Глава Ipsos Дидье Трюшо — РБК: «Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов» Pro, 10:44 Брагин продлил контракт с ФХР и вошел в штаб национальной сборной России Спорт, 10:41 Мишустин назначил четырех замглавы ФНС Политика, 10:39 Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом Общество, 10:38 Посольство ответило на данные о задержании россиянина на Australian Open Спорт, 10:36 В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу Общество, 10:32 Акции «Аэрофлота» упали на 5% на фоне распространения коронавируса Quote, 10:32 Банк Франции: частные компании не должны выпускать криптовалюты Крипто, 10:25 Не просто коробка: как меняются тренды в жилищном строительстве Pro, 10:22 В Госдуме обсудят введение штрафов за манипуляции с пробегом автомобилей Общество, 10:21
Политика ,  
0 

Мишустин назначил четырех замглавы ФНС

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы. Распоряжения опубликованы на сайте правительства.

Распоряжением от 24 января замглавы ФНС стали экс-председатель судебного состава Высшего арбитражного суда Виктор Бациев; ранее занимавший должность начальника управления оперативного контроля ФНС Андрей Бударин; руководивший управлением регистрации и учета налогоплательщиков ФНС Виталий Колесников и возглавлявшая управление трансфертного ценообразования службы Юлия Шепелева.

Мишустин выбрал в пресс-секретари своего советника из ФНС
Политика

После оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию правительство бывшего премьера Дмитрия Медведева ушло в отставку, а его пост занял экс-глава ФНС Мишустин. На должность руководителя налоговой службы он назначил своего преемника Даниила Егорова, бывшего замглавы ведомства.

22 января Мишустин сформировал новую структуру правительственного аппарата. Пресс-секретарем нынешнего кабмина он назначил Бориса Белякова, ранее работавшего с ним в налоговой службе, а новым руководителем аппарата правительства стал его экс-заместитель в ФНС Дмитрий Григоренко.

Теги: Михаил Мишустин, назначение, ФНС
Материалы по теме
Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства
Политика
Мишустин выбрал в пресс-секретари своего советника из ФНС
Политика
Бывший зам Мишустина в ФНС возглавит аппарат правительства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter