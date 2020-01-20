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Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

По словам Даниила Егорова, главное для налоговиков — «обелить рынок» и сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной»
Даниил Егоров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.

Он уточнил, что задача ведомства — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной». Егоров назвал свой подход «моделированием поведения налогоплательщика»: «Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, <...> потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, <...> начинаешь его тестировать. И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем».

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По словам главы ФНС, речь идет об «абсолютно эгоистичном поведении», которое позволяет налоговикам затрачивать меньше сил. Как пишут «Ведомости», впервые такой подход Егоров в должности замглавы ФНС опробовал в 2014 году на рынке бытовой техники и электроники, когда понял, что вся отрасль «подвержена инфекции». Налоговики встретились с владельцами дистрибутора, который уклонялся от налогов через цепочку фирм, показали им карту со схемой из «облака» компаний, через которые шли финансовые потоки, и предложили самостоятельно доплатить налоги. В итоге бизнесмены изменили схему работы и согласились поработать с остальным рынком для его «очистки», утверждал тогда Егоров.

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Бывший федеральный чиновник заявил газете, что Егоров «жесткий», но предлагает «понятные правила игры», из-за чего бизнесу легко с ним работать. По словам сотрудника налоговой службы, Егоров всегда боролся с формальным подходом при проверках предпринимателей, за что юристы называли его систему «оттепелью», которая меняет практику работы ФНС, заключают «Ведомости».

Назначение Егорова на пост главы налоговой службы — первое кадровое решение Мишустина в качестве премьер-министра, опубликованное 17 января. Ранее, c 2011 года, Егоров был замруководителя ФНС и отвечал за проверки бизнеса и внедрение новых ключевых технологий.

Автор: Артём Губенко
Теги: ФНС, налоги, интервью
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