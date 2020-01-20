Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

По словам Даниила Егорова, главное для налоговиков — «обелить рынок» и сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной»

Даниил Егоров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.

Он уточнил, что задача ведомства — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной». Егоров назвал свой подход «моделированием поведения налогоплательщика»: «Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, <...> потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, <...> начинаешь его тестировать. И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем».

По словам главы ФНС, речь идет об «абсолютно эгоистичном поведении», которое позволяет налоговикам затрачивать меньше сил. Как пишут «Ведомости», впервые такой подход Егоров в должности замглавы ФНС опробовал в 2014 году на рынке бытовой техники и электроники, когда понял, что вся отрасль «подвержена инфекции». Налоговики встретились с владельцами дистрибутора, который уклонялся от налогов через цепочку фирм, показали им карту со схемой из «облака» компаний, через которые шли финансовые потоки, и предложили самостоятельно доплатить налоги. В итоге бизнесмены изменили схему работы и согласились поработать с остальным рынком для его «очистки», утверждал тогда Егоров.