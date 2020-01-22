Мишустин выбрал в пресс-секретари своего советника из ФНС

Пресс-секретарем нового председателя правительства России Михаила Мишустина стал Борис Беляков, ранее работавший с ним в Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает сайт кабинета министров.

«Назначить Белякова Бориса Вадимовича директором департамента пресс-службы правительства Российской Федерации-пресс-секретарем председателя правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Беляков в течение последних лет работал в вместе с Мишустиным в ФНС, где занимал должность советника руководителя Федеральной налоговой службы. На этом посту он курировал вопросы освещения работы налоговых органов в СМИ и отвечал за взаимодействие руководства ведомства с прессой.

Мишустин в среду сформировал новую структуру аппарата правительства. Теперь у главы кабмина может быть 11 заместителей, включая первого заместителя. Девять из них уже назначили на должности. Предельная численность аппарата составляет 1545 человек.

Премьер-министр также утвердил в должностях руководителей департаментов и секретариата.