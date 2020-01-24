Число жертв пожара в доме в Томской области увеличилось до 12

Число жертв пожара, который произошел в частном доме в поселке Причулымский (Томская область) 21 января, увеличилось до 12 человек, сообщает Следственный комитет. Ранее было известно об 11 погибших.

Останки еще одного погибшего были обнаружены в ходе дополнительной проверки, организованной СК в рамках расследования причин пожара. Теперь предстоит установить его личность.

Известно, что среди погибших при пожаре десять человек были гражданами Узбекистана, поэтому на проверке присутствовали представители МВД этой страны. Кроме того, участие в ней принимали сотрудники Главного управления криминалистики СК.

Пожар в поселке Причулымский в Асиновском районе произошел ранним утром во вторник, 21 января.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 4:05 по местному времени (0:05 мск). К моменту прибытия пожарных здание уже горело целиком, три человека смогли из него выбраться. После ликвидации открытого огня спасатели нашли тела 11 человек, в том числе останки одной гражданки России.