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Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установился весьма эффективный рабочий контакт. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», его слова приводит портал «Вести.ru».

Песков отметил, что «сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим». «Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс», — пояснил он.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме на форуме памяти жертв холокоста 23 января, поскольку в рамках такого многостороннего мероприятия «просто физически» невозможно провести отдельную встречу.

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22 января помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в Иерусалиме может пройти встреча Путина и Зеленского. При этом Ушаков отметил, что из-за насыщенной программы на форуме она едва ли продлится долго. По словам Ушакова, запросы о встрече поступали от украинского президента.

Однако утром 23 января Зеленский сообщил, что решил отказаться от поездки на форум, чтобы передать места в украинской делегации тем, кто пережил холокост. После этого в Кремле отметили, что о планах встречи говорить было неверно. «Была констатация, что они оба будут находиться на мероприятии и, если сочтут возможным, поговорят», — пояснил Песков.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, контакт
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