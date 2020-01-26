Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установился весьма эффективный рабочий контакт. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», его слова приводит портал «Вести.ru».

Песков отметил, что «сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим». «Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс», — пояснил он.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме на форуме памяти жертв холокоста 23 января, поскольку в рамках такого многостороннего мероприятия «просто физически» невозможно провести отдельную встречу.

22 января помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в Иерусалиме может пройти встреча Путина и Зеленского. При этом Ушаков отметил, что из-за насыщенной программы на форуме она едва ли продлится долго. По словам Ушакова, запросы о встрече поступали от украинского президента.