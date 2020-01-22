Кремль сообщил о просьбе Зеленского встретиться с Путиным в Израиле

Киев обратился к Москве с предложением о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако продолжительная беседа у лидеров стран вряд ли получится. На это у них физически не будет времени, пояснили в Кремле

Владимир Зеленский (Фото: Thibault Camus / AP)

Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским на форуме в Израиле не исключена, но вряд ли будет продолжительной. Из Киева в Москву уже поступил запрос на встречу двух лидеров, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Запросы поступали, в том числе от президента Зеленского. Никто никому не отказывал, но с учетом графика продолжительные контакты вряд ли возможны», — сказал Ушаков.

Он объяснил, что на форуме ожидается «очень насыщенная программа» и времени «нет физически». Встречи лидеров, если они и состоятся, будут «только на ногах и носить весьма краткий характер».

Всемирный форум памяти холокоста пройдет в Израиле с 23 по 24 января. На него приглашены несколько мировых лидеров, помимо президента России это главы США, Франции, Великобритании и Германии. На форум был приглашен и президент Польши Анджей Дуда, однако он от визита отказался. По одной из версий, это было связано с нежеланием встречаться с Владимиром Путиным.