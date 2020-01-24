В Кремле оценили возможность скорой встречи Путина и Зеленского

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 13:57
В Кремле оценили решение ФРГ выделить €12 млн жертвам блокады Ленинграда Общество, 15:55 Как бизнесвумен найти время для себя: советы Ясмины Муратович РБК и L’Oréal Professionnel, 15:54 РУСАДА заявило о продолжении работы дисквалифицированного тренера Чегина Спорт, 15:49 РФС обвинил российского футболиста в ставках на ₽3,8 млн Спорт, 15:43 Кремль объяснил смысл предложения Путина созвать саммит пяти государств Политика, 15:41 В Кемеровской области обрушилась крыша вагоноремонтного завода Общество, 15:38 РБК Тренды запускают новый проект — канал «Индустрия 4.0» Индустрия 4.0, 15:30  Китай пообещал построить больницу для пациентов с коронавирусом за 6 дней Общество, 15:30 Трамп и финансовая революция: почему 2020 год будет хорошим для Bitcoin Крипто, 15:25 В Петербурге объяснили новые госпитализации с подозрением на коронавирус Общество, 15:21 McDonald's приостановил работу в пяти городах Китая из-за коронавируса Общество, 15:08 В РФС назвали имена незаконно ставивших деньги на свои матчи футболистов Спорт, 15:01 От семян до елок: что нужно знать про фитосанитарный контроль на таможне Pro, 14:59 Лукашенко назвал не блефом поиск альтернативы российской нефти Экономика, 14:58
Политика ,  
0 

В Кремле оценили возможность скорой встречи Путина и Зеленского

У Кремля нет планов по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского как минимум до саммита «нормандской четверки», который может пройти в апреле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Сейчас планов на этот счет нет», — сказал он. В то же время пресс-секретарь президента отметил, что «между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт, они могут договориться».

Кроме того, Песков ответил на вопрос о несостоявшейся встрече Путина и Зеленского в Иерусалиме на форуме памяти жертв Холокоста. По его словам, неверно говорить, что встреча планировалась. «Была констатация, что они оба будут находиться на мероприятии и, если сочтут возможным, поговорят», — пояснил Песков, добавив, что такого рода контакты не предполагают какой-либо определенной повестки для беседы.

Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Политика

22 января помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в Иерусалиме может состояться встреча Путина и Зеленского. При этом помощник президента отметил, что она вряд ли будет продолжительной из-за насыщенной программы. Ушаков уточнил, что запросы о встрече поступали от украинского президента.

В итоге встреча украинского и российского президентов 23 января в Иерусалиме не состоялась, поскольку Зеленский отказался участвовать в форуме. Он решил передать места украинской делегации людям, которые пережили Холокост. При этом он сообщил, что посетит другие запланированные встречи и мероприятия.

Предыдущий саммит «нормандской четверки» с участием лидеров Германии, Франции, России и Украины прошел в Париже 9 декабря. По итогам саммита стороны договорились о прекращении огня в Донбассе, обмене удерживаемыми лицами до конца 2019 года и согласились, что следующая встреча «нормандского формата» должна состояться через четыре месяца.

Теги: саммит, Владимир Зеленский, встреча
Материалы по теме
Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Политика
Зеленский сообщил о начале результативного диалога с Путиным
Политика
Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter