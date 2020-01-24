В Кремле оценили возможность скорой встречи Путина и Зеленского

У Кремля нет планов по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского как минимум до саммита «нормандской четверки», который может пройти в апреле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Сейчас планов на этот счет нет», — сказал он. В то же время пресс-секретарь президента отметил, что «между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт, они могут договориться».

Кроме того, Песков ответил на вопрос о несостоявшейся встрече Путина и Зеленского в Иерусалиме на форуме памяти жертв Холокоста. По его словам, неверно говорить, что встреча планировалась. «Была констатация, что они оба будут находиться на мероприятии и, если сочтут возможным, поговорят», — пояснил Песков, добавив, что такого рода контакты не предполагают какой-либо определенной повестки для беседы.

22 января помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в Иерусалиме может состояться встреча Путина и Зеленского. При этом помощник президента отметил, что она вряд ли будет продолжительной из-за насыщенной программы. Ушаков уточнил, что запросы о встрече поступали от украинского президента.