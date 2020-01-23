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Зеленский отказался от места на форуме в Израиле ради переживших Холокост

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, так как передаст свое место и места других членов украинской делегации людям, пережившим трагедию. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Зеленского, он узнал, что на форум из-за большого интереса к событию и ограниченного количества мест сложно попасть многим из тех, кто пережил Холокост. «На основное мероприятие должны попасть те, кто больше всех этого заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг — сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить», — написал украинский лидер. По его словам, так же поступили некоторые израильские министры.

При этом он отметил, что будет участвовать во всех остальных мероприятиях, а также проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером кнессета Израиля.

Кремль сообщил о просьбе Зеленского встретиться с Путиным в Израиле
Политика

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Киев обратился к Москве с предложением о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского на форуме. Он отметил, что встреча не исключена, но вряд ли она будет продолжительной с учетом насыщенной программы мероприятия. В свою очередь, в Киеве заявили, что встреча двух лидеров еще не запланирована, хотя исключать вероятность ее проведения не стали. При этом, если встреча состоится, Зеленский намерен обсудить только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц, добавили в офисе президента Украины.

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Израиле с 23 по 24 января в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме. На него приглашены многие мировые лидеры, в том числе главы России, Украины, США, Франции, Великобритании и Германии.

Теги: Владимир Зеленский, Холокост, Израиль
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