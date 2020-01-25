Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе. Об этом он заявил в интервью израильскому «9-му каналу».

«А как по-другому. По-другому ничего мы не закончим, никого не вернем», — сказал Зеленский, добавив, что на территории России находятся украинские граждане, активисты.

«С кем мне их [вопросы удерживаемых лиц] решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу», — заявил украинский лидер.

По его словам, только так есть возможность закончить войну. «Для меня это гораздо важнее амбиций, «так можно», «по этикету», «дипломатично — не дипломатично», — добавил Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что конфликт с Россией является большой бедой, которая «навсегда оставит шрам». Президент не уверен, «рассосется ли этот шрам».