В Москве госпитализировали пять граждан Китая с подозрением на ОРВИ

Пять граждан Китая госпитализировали из гостиницы «Арт Москва Войковская» в Войковском районе Москвы с признаками ОРВИ. Об этом сообщил РБК представитель гостиницы.

«У всех подтвердили ОРВИ», — сообщил представитель. По его словам, сейчас гостиница работает в обычном режиме.

Источник ТАСС сообщает, что госпитализация потребовалась семерым гражданам. По его данным, у всех диагностирована высокая температура. Собеседник агентства пояснил, что в Москву иностранцы прибыли несколько дней назад в составе группы из 20 человек. Сейчас они проходят медицинской осмотр.

25 января у пятерых студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, заподозрили коронавирус нового типа 2019-nCoV, в связи с чем их анализы для исследования отправили в Новосибирск. Впоследствии наличие заболевания у студентов не подтвердилось.