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Вирус из Китая ,  
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В Москве госпитализировали пять граждан Китая с подозрением на ОРВИ

Пять граждан Китая госпитализировали из гостиницы «Арт Москва Войковская» в Войковском районе Москвы с признаками ОРВИ. Об этом сообщил РБК представитель гостиницы.

«У всех подтвердили ОРВИ», — сообщил представитель. По его словам, сейчас гостиница работает в обычном режиме.

Источник ТАСС сообщает, что госпитализация потребовалась семерым гражданам. По его данным, у всех диагностирована высокая температура. Собеседник агентства пояснил, что в Москву иностранцы прибыли несколько дней назад в составе группы из 20 человек. Сейчас они проходят медицинской осмотр.

Китай решил прекратить организацию групповых туров на фоне вспышки вируса
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25 января у пятерых студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, заподозрили коронавирус нового типа 2019-nCoV, в связи с чем их анализы для исследования отправили в Новосибирск. Впоследствии наличие заболевания у студентов не подтвердилось

Вспышка нового вида коронавируса была выявлена в китайском Ухане в декабре 2019 года. Впоследствии стало известно, что все заболевшие подхватили инфекцию через продукты из мяса морских млекопитающих, продававшихся на одном из местных рынков.

Как установили эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая, вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. По последним данным, от болезни погиб 41 человек, свыше 1,3 тыс. оказались заражены.

Теги: Москва, китайцы, госпитализация, ОРВИ, новости РБК
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