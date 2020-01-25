В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации Иркутской области.

Ректорат вуза напрямую обратился к главному врачу областной инфекционной клинической больницы Владимиру Хабудаеву. «Риск был в том, что эти студенты выезжали на каникулы домой», — отметил главврач.

Он рассказал, что у них диагностировали грипп, но для исключения подозрений на новый коронавирус их анализы отправили в Новосибирск для исследования. В администрации сообщили, что всех студентов БГУ, которые проживают в общежитии, осмотрели медики.

ТАСС со ссылкой на Хабудаева пишет, что китайских студентов госпитализировали.