Китай решил прекратить организацию групповых туров на фоне вспышки вируса

Власти Китая решили приостановить все групповые туры и прекратить организацию новых туров в целях остановки распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Речь идет как о групповых турах внутри страны, так и в другие страны. Запрет начнет действовать с 27 января.

В сюжете со ссылкой на заявление китайской ассоциации индустрии туризма говорится, что групповые туры внутри страны были приостановлены еще с пятницы, 24 января.

По последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае стали уже более 40 человек. В 25 провинциях муниципалитетах и других территориальных образованиях страны введен режим наивысшего уровня реагирования на чрезвычайные ситуации. Вирус уже распространился за пределы КНР. Установлено, что он передается от человека к человек.