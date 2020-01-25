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Вирус из Китая ,  
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Китай решил прекратить организацию групповых туров на фоне вспышки вируса

Власти Китая решили приостановить все групповые туры и прекратить организацию новых туров в целях остановки распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Речь идет как о групповых турах внутри страны, так и в другие страны. Запрет начнет действовать с 27 января.

В сюжете со ссылкой на заявление китайской ассоциации индустрии туризма говорится, что групповые туры внутри страны были приостановлены еще с пятницы, 24 января.

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Теги: Китай, туризм, коронавирус
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