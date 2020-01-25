Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

В пресс-службе добавили, что на конкурс поступили тысячи анкет, из которых комиссия отобрала 800 претендентов, пригласив их на очные кастинги. К первому этапу проекта — «слепым прослушиваниям» — были допущены 110 вокалистов, включая тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды.

В финале шестого сезона проекта «Голос. Дети» произошел скандал. Так, 26 апреля в эфире «Первого канала» победу в конкурсе одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Позднее были обнаружены признаки аномального голосования, в результате чего началась проверка.

Специалисты обнаружили накрутку голосов, а также использование ботов в пользу участника с номером, под которым выступала Абрамова. Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы.

В конце мая в эфир вышел специальный выпуск проекта «Голос. Дети», в рамках которого гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что победителями шестого сезона шоу стали все его финалисты.