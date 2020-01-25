Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
«Первый канал» объявил имена наставников седьмого сезона вокального проекта «Голос.Дети».
«Красные кресла-вертушки на этот раз займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Все трое — ветераны конкурса», — заявили РБК в пресс-службе телеканала.
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
У Дмитрия Нагиева в новом сезоне «Голос. Дети» появится соведущая — актриса Агата Муцениеце.