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Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

«Первый канал» объявил имена наставников седьмого сезона вокального проекта «Голос.Дети».

«Красные кресла-вертушки на этот раз займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Все трое — ветераны конкурса», — заявили РБК в пресс-службе телеканала.

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

У Дмитрия Нагиева в новом сезоне «Голос. Дети» появится соведущая — актриса Агата Муцениеце.

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В пресс-службе добавили, что на конкурс поступили тысячи анкет, из которых комиссия отобрала 800 претендентов, пригласив их на очные кастинги. К первому этапу проекта — «слепым прослушиваниям» — были допущены 110 вокалистов, включая тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды.

В финале шестого сезона проекта «Голос. Дети» произошел скандал. Так, 26 апреля в эфире «Первого канала» победу в конкурсе одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Позднее были обнаружены признаки аномального голосования, в результате чего началась проверка.

Специалисты обнаружили накрутку голосов, а также использование ботов в пользу участника с номером, под которым выступала Абрамова. Результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы.

В конце мая в эфир вышел специальный выпуск проекта «Голос. Дети», в рамках которого гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что победителями шестого сезона шоу стали все его финалисты.

Теги: Первый канал, «Голос», новый сезон
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