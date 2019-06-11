«Первый канал» пообещал учесть отчет по «Голос. Дети» в дальнейшей работе

В руководстве «Первого канала» поблагодарили за работу компанию Group-IB, которая проверяла аномальные итоги зрительского голосования в финальной программе шоу «Голос.Дети», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

Там отметили, что компания оказала «неоценимую помощь в установлении истины». «Данные окончательного отчета уточняют промежуточные результаты проверки и подтверждают справедливость принятых решений. Вся информация будет изучена и учтена в работе по усовершенствованию механизма голосования в шоу», — сообщила пресс-служба «Первого канала».

Финальный отчет был опубликован днем 11 июня. Из него следует, что накрутка в пользу Микеллы Абрамовой действительно было. Более 41 тыс. голосов за нее поступили с двух групп номеров.

Были обнаружены экспертами и другие аномалии — высокая плотность поступающих в поддержку участника 07 голосов (300 голосов в секунду против среднего показателя 110 голосов в секунду), а также небывалый разрыв в количестве отправленных с одного номера голосов в поддержку этого участника, с голосами в поддержку остальных артистов.

«Первый канал» аннулировал результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», победительницей которого стала Абрамова, в середине мая. В результате награды были присуждены всем участникам проекта.