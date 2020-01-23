Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президенты России и Украины не встретились, так как Зеленский не приехал на форум памяти жертв холокоста

Владимир Путин (Фото: Heidi Levine / Reuters)

Президент Владимир Путин не встречался в Израиле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как тот не приехал на Всемирный форум памяти жертв холокоста. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли встреча лидеров двух стран.

По завершении форума в Иерусалиме Путин выехал в Вифлеем на переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Накануне, 22 января, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин может провести с Зеленским на форуме кратковременную встречу, объяснив это тем, что от украинского президента поступали запросы.